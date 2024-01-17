«Бавария» нацелилась на Хави Симонса, будущее игрока в «ПСЖ» выглядит туманно

Мюнхенская «Бавария» положила глаз на полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, который проводит нынешний сезон в составе «РБ Лейпцига» на правах аренды. По информации от Bild, команда Томаса Тухеля добавила 20-летнего нидерландца в свой шорт-лист.

Источник также сообщает, что «РБ Лейпциг» в данный момент активно работает над продлением аренды Симонса до лета 2025 года. В «ПСЖ» понимают, что вряд ли смогут гарантировать Хави регулярное игровое время, поэтому продление аренды вполне вероятно.

В нынешнем сезоне Симонс отметился за «РБ лейпциг» четырьмя голами и семью ассистами в Бундеслиге.