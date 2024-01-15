Кейн оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил шансы «трёх львов» на победу в ближайшем чемпионате Европе, который состоится летом в Германии.

«У нас хорошие шансы. В последние годы команда пережила несколько полезных опытов. Мы добрались до финала последнего чемпионата Европы. Англия давно не выигрывала трофей, поэтому игроки постараются это исправить. Надеюсь, команде поможет тот факт, что я играю в Германии. Я стараюсь подавать хороший пример и быть лидером на поле», – цитирует Кейна издание Kicker.

Напомним, Англия сыграет на Евро-2024 в одной группе со сборными Словении, Дании и Сербии.