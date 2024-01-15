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Кейн: «Скучаю ли я по Англии? Предпочитаю смотреть вперёд, а не в прошлое»

15 Января 2024 • 03:18 Комментировать
Бавария
...
Вердер
21.01 17:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, скучает ли по Англии.

В августе прошедшего года 30-летний игрок впервые в карьере решился покинуть родину, сменив «Тоттенхэм» на мюнхенский клуб.

«Скучаю ли я по Англии? Это хороший вопрос, но я не из тех, кто постоянно по чему-то скучает. Я из тех, кто смотрит вперёд, а не в прошлое. Мне нравится в Мюнхене. К счастью, здесь все говорят по-английски, что очень упрощает ситуацию. У меня есть работа и семья, о которой я забочусь. Мне приятна моя нынешняя повседневность», – заявил в интервью Kicker звёздный форвард.

В активе Гарри Кейна 26 забитых мячей и восемь результативных передач в 23 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн ещё теги

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