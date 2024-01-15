Тухель считает, что Кейн способен побить рекорд Левандовски

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием о том, что форвард Гарри Кейн может побить рекорд бывшего игрока команды Роберта Левандовски.

Напомним, польский футболист смог забить за один сезон 41 мяч в Бундеслиге, а на счету Кейн в настоящий момент 22 забитых гола.

— Рекорд Левандовски находится под угрозой. Я не представлял, что такое возможно. Сейчас Кейну нужна удача, чтобы команда продолжала двигаться вперед, а он оставался в форме. У меня нет сомнений, что у Кейна нет предела, — цитирует немецкого специалиста ESPN.

30-летний Кейн выступает за «Баварию» с прошлого лета. В нынешнем сезоне форвард появился на поле в 16 играх чемпионата Германии, забил 22 гола и стал автором пяти результативных передач.

После 16 матчей в активе «Баварии» 41 очко и второе место в турнирной таблице.