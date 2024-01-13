Дайер: Я пришёл, чтобы помочь «Баварии»

Английский новичок «Баварии» Эрик Дайер ответил на вопрос о своих целях после переезда в Мюнхен.

Напомним, «Бавария» арендовала 29-летнего защитника у лондонского «Тоттенхэма».

— Наши цели с клубом совпадают. Я пришел сюда, чтобы помочь команде. Если команда будет успешна, то и я буду успешен. Я хочу помогать «Баварии» добиваться побед, — приводит слова Дайера пресс-служба немецкого гранда.

В 16 сыгранных матчах «Бавария» набрала 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

21 января подопечные Томаса Тухеля примут на своей арене «Вердер». Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.