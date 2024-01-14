«Бавария» и «ПСЖ» не исключают трансфер защитника «Ланса»

Мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ» до сих пор не исключают трансфер центрального защитника «Ланса» Кеина Дансо. По информации от Telefoot, хоть оба клуба и проявляют интерес к футболисту, «Ланс» пока не получил ни одного официального предложения.

Отмечается, что оба клуба пока максимум вели переговоры с окружением Дансо. В данный момент всё идёт к тому, что Кевин с большой долей вероятности останется в «Лансе» до конца нынешнего сезона.

25-летний Дансо оценивается порталом «Трансфермаркт» в 22 миллиона евро компенсации. Футболист сборной Австрии выступает за «Ланс» с лета 2021 года, когда перешёл из немецкого «Аугсбурга».