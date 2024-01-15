Мюллер: «Не знаю игрока, который дебютировал за новый клуб лучше Кейна»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отдал должное Гарри Кейну за выдающийся дебют в составе мюнхенского клуба. 30-летний англичанин сейчас является лучшим бомбардиром Бундеслиги с 22 голами в активе. Минувшим летом «Бавария» заплатила за нападающего 100 миллионов евро «Тоттенхэму».

«Не знаю игрока, который дебютировал за новый клуб лучше Кейна. Я имею в виду не количество результативных действий подряд, а общее влияние на команду. Гарри является игроком, который всегда находится на топ-уровне. Он забивает гол почти в каждом матче, но когда не делает это, всё равно отлично выполняет свою работу», – цитирует Мюллера издание Bild.