Главный тренер «Баварии» Тухель одобрил возможную покупку Триппьера

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель одобрил возможную покупку защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом, как отмечает источник, основной целью мюнхенского клуба для усиления обороны является защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле. Вероятность перехода Триппьера зависит от результата переговоров «Баварии» по 26-летнему французу.

Ранее сообщалось, что интерес к Триппьеру также проявляет «ПСЖ».

В текущем сезоне 33-летний англичанин провёл за «Ньюкасл» 28 матчей, в которых отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает опытного защитника в 11 миллионов евро.