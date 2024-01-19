​«ПСЖ» поспорит с «Баварией» за защитника сборной Англии

На трансферном рынке разгорается борьба за защитника «Ньюкасла» и сборной Англии Кирана Триппьера. Ранее появлялась информация о том, что 33-летний Триппьер интересен «Баварии». Теперь HITC сообщает об нахождении опытного англичанина на радаре «ПСЖ». Очевидно, что гранд Лиги 1 готов поспорить с мюнхенцами за футболиста.

В сезоне 2023/2024 Киран Триппьер провёл за «Ньюкасл» 28 матчей. В них защитник записал на свой счёт восемь результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Триппьера в 11 миллионов евро.