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Киммих: «Был бы очень рад возвращению Крооса в сборную Германии»

14 Января 2024 • 01:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 20 ч. 9 мин.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих надеется вновь сыграть за сборную Германии с Тони Кроосом.

Футболист мадридского «Реала» завершил выступления за национальную команду своей страны в 2021 году. 34-летний хавбек может вернуться в ряды «бундестим» перед домашним Евро-2024, но пока не объявил о своём решении.

«Я всегда рад играть с Тони, так что, если у него есть желание и время, я был бы невероятно доволен. Впрочем, конечно, итоговое решение принимать тренеру, задача которого – собрать сильнейшую команду», – сказал в интервью Bild Киммих.

В активе Тони Крооса 17 забитых голов и 19 ассистов в 106 матчах за сборную Германии в период с 2010 по 2021 год.

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Реал Мадрид Бавария Сборная Германии Тони Кроос Йозуа Киммих ещё теги

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