​Кейн – в основе: «Бавария» озвучила состав на игру против «Вердера»

В воскресенье «Бавария» проведёт домашний матч чемпионата Германии против «Вердера». Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Нойер, Упамекано, де Лигт, Киммих, Кейн, Сане, Коман, Дэвис, Геррейру, Лаймер, Мусиала.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От «Байера» мюнхенцы отстают на семь очков, проведя при этом на две игры меньше.

Матч «Бавария» - «Вердер» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.