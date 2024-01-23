Тухель: «В матче с «Вердером» мы 70 минут играли ниже своего уровня»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель вновь высказался насчёт поражения от «Вердера» в последнем туре Бундеслиги. Мюнхенская команда проиграла 0:1 на собственном поле, из-за чего отставание от лидирующего леверкузенского «Байера» увеличилось до 7 очков.

«Мы можем выступать намного лучше, у команды есть большой потенциал для прогресса. В матче с «Вердером» мы 70 минут играли ниже того уровня, которого от себя ожидаем. У нас есть определённый фундамент на каждый матч. Мы не смогли показать это в последней игре, но постараемся исправиться в матче с «Унионом», – сказал Тухель на пресс-конференции.