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«Бавария» сделала предложение по аренде Боэ с правом выкупа, «Галатасарай» уже ответил

14 Января 2024 • 14:29 Комментировать
Галатасарай
...
Кайсериспор
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15.01 20:00

Мюнхенская «Бавария» направила «Галатасараю» предложение по аренде правого защитника Саши Боэ. Команда Томаса Тухеля также предлагала включить в сделку возможность выкупа в конце сезона.

Как сообщает турецкий журналист Невзат Диндар, «Галатасарай» уже отклонил предложение «Баварии» по аренде с правом выкупа. Команда готова расстаться с Боэ только на постоянной основе, если «Бавария» заплатит 25 миллионов евро.

23-летний Боэ в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Турции, где отметился одним забитым голом. Француз ранее выступал на родине в составе «Дижона» и «Ренна».

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