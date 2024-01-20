Крайний защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» уже договорилась с 33-летним футболистом по условиям личного контракта. При этом сообщается, что Триппьер не является приоритетным вариантом для клуба. По данным источника, мюнхенцы подпишут англичанина, если не смогут арендовать у «ПСЖ» Норди Мукиэле.

В сезоне-2023/24 Триппьер появился на поле в 28 встречах с учетом всех турниров и записал на свой счет восемь результативных передач.

Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermark, составляет 11 миллионов евро.