Агент Николича ответил на вопрос, собирается ли его подопечный становиться наставником «Динамо»

В московском «Динамо» назревает смена тренера, в последнее время руководство клуба недовольно работой Славиши Йокановича, и уже были слухи о том, что клуб может возглавить Станислав Черчесов.

Но есть и другой сценарий - возвращение в Россию Марко Николича, который в прошлом руководил московским «Локомотивом». Агент, представляющий интересы Николича, ответил на соответствующий запрос.

- Не знаю про это ничего, но Марко уже соскучился по футболу и должен все решить, грубо говоря, до 15 мая. Посмотрим, что произойдет до конца этого месяца, - цитирует слова Деяна Йоксимовича «РБ Спорт».