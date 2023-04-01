Даса: «У нас было недостаточно страсти»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о поражении от «Сочи» (0:2).

«У нас было недостаточно страсти. Плюс был неудачный момент с нереализованным пенальти. Но мы должны это переосмыслить и собраться на следующий матч», - цитирует Дасу «Матч ТВ».

В данный момент московский коллектив располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидера соревнования, петербургского «Зенита», на 13 очков.

«Сочи» в свою очередь смог укрепить позиции в середине турнирной таблицы национального чемпионата, они с 31 баллом находятся на восьмом месте.