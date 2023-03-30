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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Поправки в закон о Fan ID – это звонок к его отмене»

30 Марта 2023 • 17:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Бывший футболист столичного «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал возможные поправки в законе о Fan ID. 

«Думаю, что поправки в закон о Fan ID – это звонок к его отмене. Поскорее бы вернуть на стадионы ярых болельщиков, фанатов, которые заряжают и переживают за команду. Без них тяжело. Футболисты играют для болельщиков», — заявил наставник «Чайки» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению экс-полузащитника сборной России, необходимо идти на компромисс, поскольку из-за нового закона футбол потерял множество болельщиков. Также Семшов считает, что падение посещаемости игр негативно сказалось на зрелищности матчей.

Напомним, что система паспорта болельщика действует на всех стадионах Российской премьер-лиги с начала текущего года. Сегодня, 30 марта, появилась информация о том, что письмо с предложенными поправками в закон было направлено правительству.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов fan id
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