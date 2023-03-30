Семшов: «Поправки в закон о Fan ID – это звонок к его отмене»

Бывший футболист столичного «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал возможные поправки в законе о Fan ID.

«Думаю, что поправки в закон о Fan ID – это звонок к его отмене. Поскорее бы вернуть на стадионы ярых болельщиков, фанатов, которые заряжают и переживают за команду. Без них тяжело. Футболисты играют для болельщиков», — заявил наставник «Чайки» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению экс-полузащитника сборной России, необходимо идти на компромисс, поскольку из-за нового закона футбол потерял множество болельщиков. Также Семшов считает, что падение посещаемости игр негативно сказалось на зрелищности матчей.

Напомним, что система паспорта болельщика действует на всех стадионах Российской премьер-лиги с начала текущего года. Сегодня, 30 марта, появилась информация о том, что письмо с предложенными поправками в закон было направлено правительству.