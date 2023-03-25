Смолов рассказал, какой вид спорта ему симпатичен помимо футбола

Нападающий столичного «Динамо» Фёдор Смолов не скрывает своих симпатий к другой популярной игре с мячом – баскетболу. И заявил, что хотел бы поучаствовать в баскетбольном матче.

«Из всех видов спорта я выберу баскетбол, так как НБА мне очень симпатична, и я слежу за ней. В хоккей, думаю, мне сыграть будет сложнее. Однако детстве в Саратове я ежедневно зимой ходил на каток и отлично катаюсь на коньках», - цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне на счету 33-летнего динамовца девять голов и три ассиста за «бело-голубых» во всех турнирах.

Ранее мы сообщали, что игроком интересуются в одном из сильнейших клубов Турции.