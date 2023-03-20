Силкин: «Тюкавину не нужно менять команду»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о будущем нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Специалист считает, что 20-летнему форварду не стоит менять команду, поскольку он является будущим «Динамо».

«Я ранее говорил: Тюкавину нужно много работать и терпеть. Сейчас мы видим, что он своей игрой приносит пользу команде. Костя сто процентов в своей команде, партнёры здорово чувствуют его», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл в составе «бело-голубых» 28 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.