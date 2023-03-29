Агент Тюкавина — о сборной: «Считаю, что вызывают – уже хорошо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, в каком состоянии его клиент вернулся в клуб после матчей сборных.

Сафонов отметил, что к сборной 20-летний футболист потихоньку привыкает. Теперь ему необходимо доказывать свою состоятельность в клубе.

«Костя вернулся, с ним всё отлично, вчера уже принял участие в тренировке «Динамо», всё в рабочем процессе. Свои минуты в сборной он уже получил, считаю, что вызывают – уже хорошо», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, в товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака, которые состоялись в марте, Тюкавин провёл в общей сложности 30 минут.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.