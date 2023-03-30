Уваров: «Даса неплохо играет в «Динамо»

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался о футболисте столичного «Динамо» Эли Дасы.

«Эли Даса у меня в «Маккаби» был, вместе работали. Неплохо играет в «Динамо». Мне нравится. Классный атакующий защитник: хорошая скорость, передачи. Может быть, нужно только чуть-чуть поответственнее в оборонке действовать», — рассказал Уваров в интервью «Чемпионату». Александр также не смог ответить на вопрос о том, когда «бело-синие» выиграют трофей, поскольку для этого, по словам эксперта, нужно находится ближе к коллективу.

Напомним, что Эли Даса присоединился к «Динамо» в 2022 году, перейдя из «Витесса». На его счету 19 матчей в футболке клуба Премьер-лиги в рамках всех состязаний, в которых он отдал одну результативную передачу.