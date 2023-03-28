Белоруков назвал свою самую большую трату во время игровой карьеры

Бывший центральный защитник и капитан пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков назвал свою самую большую трату во время карьеры игрока.

«Заработал ли я до конца жизни? Вряд ли, только если очень скромно жить. Денег на дорогие машины и квартиры у нас не было, но я построил дом в Перми. Полагаю, это самая большая трата», - рассказал экс-амкаровец «Чемпионату».

Напомним, что Белоруков выступал в «Амкаре» с 2005 по 2016 и с 2017 по 2018 годы. Это практически всё время, которое «красно-чёрные» провели в Премьер-лиге, а после клуб прекратил существование и возродился под новым брендом.

Помимо «Амкара», бывший защитник некоторое время выступал в составе махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо». На данный момент Белоруков стал тренером и возглавляет клуб Второй лиги – «Динамо» из Санкт-Петербурга.