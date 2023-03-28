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Агент Дркушича сообщил, когда игрок вернётся в «Сочи» из расположения сборной Словении

28 Марта 2023 • 14:17 Комментировать
Словения
2:0
Сан-Марино
окончен

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщил о том, когда игрок вернётся в клуб из сборной Словении.

26 марта футболист дебютировал в составе своей национальной команды в матче второго тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Сборная Словении одержала победу над Сан-Марино (2:0). 23-летний Дркушич провел на поле 54 минуты.

«Ваня сегодня возвращается в Россию. Завтра он уже будет в расположении команды», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне защитник принял участие в 22 матчах за «Сочи», в которых отметился одним забитым мячом и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица
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