Сёмин: «Захарян — хороший игрок, но ему не хватает стабильности»

Знаменитый отечественный специалист Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника столичного «Динамо» Арсена Захаряна.

«Есть ли спад в игре Захаряна? Об этом не буду судить. Арсен — хороший игрок, талантливый, но ему не хватает стабильности. Так скажем, есть куда прибавлять», — заявил бывший наставник «Локомотива» в интервью изданию«РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету Захаряна 18 матчей, в которых он забил два гола при пяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего хавбека в 15 миллионов евро.