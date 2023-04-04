Фомин: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Игрок «Динамо» Даниил Фомин извинился за поражения «бело-голубых» в играх с «Сочи» (0:2) и «Акроном» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Хочу извиниться за эти два матча команды. Потеряли важные очки и сейчас в Кубке вылетели. Хочу извиниться перед болельщиками и от команды, и от себя лично. Когда не забиваешь пенальти… Это сложно. Сейчас так», - приводит слова Фомина «Матч ТВ».

Спортсмен добавил, что уже в ближайшем матче динамовский коллектив покажет всё, на что он способен, после того, как каждый футболист команды будет выкладываться на все сто во время подготовки к нему и соответствующих тренировок.

Восьмого апреля «Динамо» сыграет со «Спартаком».