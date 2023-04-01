Бышовец: «Тюкавина не использовали там, где «Динамо» могло рассчитывать на результат»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о российском футболисте Константине Тюкавине.

«У [московского] «Динамо» [в матче с «Сочи» (0:2)] не было сбалансированности при выходе из обороны в атаку, и им не удалось правильно задействовать ни Тюкавина, ни те моменты, которые предполагали насыщенность атаки. Насчет Тюкавина — его не использовали там, где «Динамо» могло рассчитывать на результат», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

«Бело-голубые» в данный момент располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, они имеют в своём активе 35 зачётных единиц.