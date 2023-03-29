Дьяков: «Абсолютно без разницы, состоится ли матч сборных России и Китая»

Бывший российский защитник Виталий Дьяков отреагировал на новости о возможном товарищеском матче сборных России и Китая.

«Мне абсолютно без разницы, состоится ли эта игра. Нет реакции по типу «Вау!». Посмотрим правде в глаза, сборная Китая даже не середняк в мировом футболе», - рассказал Дьяков «Чемпионату».

Отметим, что сборная КНР лишь единственный раз в своей истории становилась участником финальной стадии чемпионата мира по футболу. Это случилось в 2002 году, когда китайцы с треском провалились в группе на мундиале в Южной Корее и Японии, уступив в квартете D сборным Бразилии, Турции и Коста-Рики с общим счётом 0:9.