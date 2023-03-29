Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш мог перейти в «Сочи»

Нападающий «Хатайспора» Зе Луиш мог перейти в «Сочи», сообщает Rusfootball.info.

По информации источника, минувшей зимой российскому клубу предлагали услуги 32-летнего форварда. Отмечается, что футболист сборной Кабо-Верде мог перейти в «Сочи» бесплатно, так как «Хатайспор» снялся с чемпионата из-за землетрясения, которое произошло в Турции в начале февраля. Зе Луиш просил у сочинского клуба зарплату в размере около 600 тысяч евро в год.

Кроме того, «Сочи» был предложен ганский нападающий Овусу Квабена, который на тот момент выступал за азербайджанский «Карабах». Этот трансфер обошёлся бы российскому клубу в 500 тысяч евро, однако футболист решил перейти в венгерский «Ференцварош».

Напомним, ранее Зе Луиш выступал за «Спартак» и «Локомотив». В составе «красно-белых» нападающий успел стать чемпионом России. Также этот футболист известен по своей игре за «Порту» и «Брагу».