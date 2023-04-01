Удаление Джанаева и важный сэйв его сменщика - видео

В середине первого тайма матча 21-го тура Премьер-лиги с «Сочи» «Динамо» получило двойной подарок. С поля был удален голкипер Сослан Джанаев за фол последней надежды, а «бело-голубые» были награждены 11-метровым штрафным ударом. В рамку встал Денис Адамов, и он справился с ударом Даниила Фомина с точки - счет не изменился.

За что был удален Адамов, и как его сменщик спас свою команду - смотрим в видеообзоре ключевых моментов первого тайма поединка.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.