Смолов: «У Тюкавина действительно хорошие данные и хорошее будущее»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своём одноклубнике Константине Тюкавине.

«В плюс Косте то, что я ощущаю эту конкуренцию. У него действительно хорошие данные и хорошее будущее. Конкуренция хороша тем, что она справедлива», — сказал Смолов в интервью Евгении Медведевой на YouTube-канале «Футбольное катание».

33-летний футболист пожелал 20-летнему спортсмену не получать травмы и продолжать своё футбольное развитие.

Также Смолов пошутил, что готов закончить профессиональную карьеру в 36 лет для того, чтобы освободить место для Тюкавина.

В данный момент «Динамо» располагается на четвёртом месте в РПЛ.