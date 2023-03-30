Кобелев: «Считаю, что Россия должна участвовать в европейских турнирах»

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался о желании РФС остаться в европейском футболе.

«Я так понимаю, что РФС будет добиваться участия в турнирах УЕФА. РФС во главе с Дюковым занял правильную позицию. Считаю, что сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах», — заявил специалист, чьи слова цитирует издание «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 30 марта, президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация ставит себе задачу по возвращению в европейские соревнования. С февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.