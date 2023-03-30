Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Считаю, что Россия должна участвовать в европейских турнирах»

30 Марта 2023 • 20:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался о желании РФС остаться в европейском футболе.

«Я так понимаю, что РФС будет добиваться участия в турнирах УЕФА. РФС во главе с Дюковым занял правильную позицию. Считаю, что сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах», — заявил специалист, чьи слова цитирует издание «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 30 марта, президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация ставит себе задачу по возвращению в европейские соревнования. С февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков Андрей Кобелев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
20:25 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо: «Для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Считаю, что Россия должна участвовать в европейских турнирах»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Уваров — об Абрамовиче: «Совершенно нормальный, скромный человек»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Ари — один из самых грязных футболистов в моей карьере»
19:12 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» отреагировали на слухи о Дивееве
19:01 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Пиво надо возвращать на стадионы — это золотая жила»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: «Думаю, «Зенит» будет чемпионом»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Неаполя прокомментировал слухи об интересе «Наполи» к Дивееву эксклюзив
18:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Все сборники «Спартака» уже вернулись, у них достаточно времени, чтобы подготовиться к «Ахмату»
17:53 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о состоянии Смолова и ещё троих игроков
17:43 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Поправки в закон о Fan ID – это звонок к его отмене»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Думаю, что это происки агентов, рано ещё Дивееву переходить в «Наполи»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Кузьмичев выбыл из строя на месяц
16:42 · Россия. Премьер-лига
На заседании совета директоров «Локомотива» ключевых решений не приняли
16:39 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Если к Дивееву проявляет интерес «Наполи», то это не просто так»
Все новости
Рекомендуем