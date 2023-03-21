Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» рассказали, когда порвавший «кресты» Ангбан вернётся на поле

21 Марта 2023 • 22:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

В пресс-службе ФК «Сочи» рассказали, когда защитник Викторьен Ангбан приступит к тренировкам в общей группе. В матче 6 тура РПЛ защитник «барсов» получил тяжёлую травму, порвав крестообразную связку своего правого коленного сустава.

На данный момент игрок продолжает восстановление в компании реабилитолога и уже тренируется на футбольном поле, но пока лишь в индивидуальном порядке – без партнёров по команде.

Напомним, что 26-летний Ангбан пополнил состав «Сочи» перед начало прошлого сезона. В сезоне текущем на его счету лишь шесть матчей в составе сочинцев без голевых действий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Викторьен Ангбан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
22:31 · Россия. Премьер-лига
Мирзов – о матче с «Ростовом»: «Хотелось бы играть больше»
22:26 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали, когда порвавший «кресты» Ангбан вернётся на поле
22:16 · Россия. Премьер-лига
Бышовец уверен, что в РФС стоит вернуться на систему «весна-осень» 1
22:15 · Россия. Премьер-лига
Хаджи – о системе «осень-весна»: «У нас в России существует зима, она никуда не делась»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Пиняев напоминает мне Аршавина»
21:59 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Колыванов – о Второй лиге: «Готовимся пять месяцев ради 12 матчей»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» за чемпионство
21:46 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Когда играли по системе «весна-осень», то тоже было много вопросов»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: «Я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Мы все хотели, чтобы Личка остался в «Оренбурге»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Я за возвращение к системе «весна-осень»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Карсаков выступил за систему «весна-осень»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Валерий Газзаев: «Возвращение к системе «весна-осень» - это шаг назад»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Лучше играть по системе «весна-осень», в июле простаивают поля»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Вернуться к системе «весна-осень» - правильно»
Все новости
Рекомендуем