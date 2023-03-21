В «Сочи» рассказали, когда порвавший «кресты» Ангбан вернётся на поле

В пресс-службе ФК «Сочи» рассказали, когда защитник Викторьен Ангбан приступит к тренировкам в общей группе. В матче 6 тура РПЛ защитник «барсов» получил тяжёлую травму, порвав крестообразную связку своего правого коленного сустава.

На данный момент игрок продолжает восстановление в компании реабилитолога и уже тренируется на футбольном поле, но пока лишь в индивидуальном порядке – без партнёров по команде.

Напомним, что 26-летний Ангбан пополнил состав «Сочи» перед начало прошлого сезона. В сезоне текущем на его счету лишь шесть матчей в составе сочинцев без голевых действий.