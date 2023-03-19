Габулов восхитился атакующей линией «Динамо»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов похвалил «бело-голубых» за выездную победу в матче против екатеринбургского «Урала». В частности, он отметил хорошо выстроенную линию атаки в бывшем клубе.

«Мне очень понравился характер игры «Динамо». Несмотря на то, что «Урал» владел тотальным преимуществом и доминировал, динамовцы справились с натиском и победили», - заявил Габулов «Матч ТВ».

Напомним, что единственный и решающий гол матча забил молодой форвард Константин Тюкавин. Правда, его гол переписали на автогол Фаниля Сунгатуллина.

«Очень понравилась атакующая линия «Динамо». В особенности Тюкавин, Гладышев, очень старательно играл Захарян. Они и смогли забить в концовке», - добавил Габулов.

В следующем туре в РПЛ «Динамо» примет дома кризисный «Сочи» Курбана Бердыева.