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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Мелкадзе не соответствует уровню РПЛ»

19 Марта 2023 • 09:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 18:00

Российский спортивный менеджер Юрий Белоус раскритиковал нападающего «Сочи» Георгия Мелкадзе после очередного разгромного поражения команды из Краснодарского края.

«В «Сочи» игроки группы атаки сейчас абсолютно нулевые. Такие игроки, как Мелкадзе, которые показывают неприличные жесты в адрес судьи, не соответствуют уровню РПЛ», - заявил Белоус «РБ Спорт», добавив, что для построения команды важно не только провести сборы, но и усилить состав.

Напомним, что эту футбольную весну «Сочи» начал с сенсационной уверенной победы над столичным ЦСКА – 2:0. Однако позже потерпел два разгромных поражения кряду. Первое для подопечных Курбана Бердыева случилось 10 марта в матче против «Оренбурга» дома – 0:4. А вчера южане проиграли сражающемуся за выживание воронежскому «Факелу» в гостях – 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Белоус Сочи Георгий Мелкадзе
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