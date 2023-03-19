Орещук: «Мне нравится «Динамо» с Тюкавиным на острие атаки»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что ему нравится, как проявляет себя на острие атаки «бело-голубых» молодой форвард Константин Тюкавин.

«Я уверен, что он выбил себе место в составе своей игрой. Совсем другой футбол показывает «Динамо» с Тюкавиным. Очень быстрый, вертикальный, динамичный, мне это нравится», - рассказал Орещук Metaratings.

Ранее мы сообщали, что 20-летний форвард поучаствовал в каждом из забитых в РПЛ голов московского «Динамо» в 2023 году.

В следующем туре РПЛ динамовцы сыграют против одного из главных разочарований последних туров Премьер-лиги – клуба «Сочи», которым руководит Курбан Бердыев. Точная дата игры будет озвучена позднее.