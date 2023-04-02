Даса: «Болельщиков можно понять»

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче двадцать первого тура российского чемпионата, проиграв «Сочи» со счетом 0:2. При этом большую часть игры команда провела в большинстве, но ничего путного извлечь из этой ситуации не смогла. Оборонец московского клуба Эли Даса понимает гнев фанатов клуба.

- Я могу понять болельщиков, критикующих игру «Динамо». Когда команда проигрывает, никто этому не рад: ни тренер, ни футболисты, ни фанаты. Но это часть футбола, - цитирует слова игрока издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Динамо» предстоит сразиться с московским «Спартаком».