Уткин — о «Сочи»: «Такой вот автобус у Курбана Бердыева с пулемётиком»

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Сочи» над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Напомним, что на 25-й минуте после удаления голкипера Сослана Джанаева южане остались в меньшинстве, однако это не помешало команде Курбана Бердыева добиться успеха. Уткин назвал такой результат неожиданным.

«Учитывая обстоятельства в матче — у «Динамо» было преимущество, «Динамо» било пенальти, но проиграло со счётом 0:2. Вот такой вот автобус у Курбана Бердыева с пулемётиком», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

После 21 тура текущего розыгрыша РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч южане проведут 9 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.