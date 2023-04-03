Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин — о «Сочи»: «Такой вот автобус у Курбана Бердыева с пулемётиком»

03 Апреля 2023 • 14:39 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Сочи
окончен

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Сочи» над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Напомним, что на 25-й минуте после удаления голкипера Сослана Джанаева южане остались в меньшинстве, однако это не помешало команде Курбана Бердыева добиться успеха. Уткин назвал такой результат неожиданным.  

«Учитывая обстоятельства в матче — у «Динамо» было преимущество, «Динамо» било пенальти, но проиграло со счётом 0:2. Вот такой вот автобус у Курбана Бердыева с пулемётиком», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

После 21 тура текущего розыгрыша РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч южане проведут 9 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Василий Уткин Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
14:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Пока мы даже не знаем потолка возможностей Пиняева»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» отреагировал на приговор для Влута в виде двух с половиной лет тюрьмы
14:39 · Россия. Премьер-лига
Уткин — о «Сочи»: «Такой вот автобус у Курбана Бердыева с пулемётиком»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что с отставкой Йокановича стоит подождать
14:17 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Джикия – чемпион мира по затягиванию времени» 1
13:52 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – о «Пари НН»: «Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ариса» рассказал о желании клуба выкупить Кокорина
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» возобновил переговоры с Полозом
13:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал причины плохих результатов «Динамо»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал «Спартак» чемпионом… зимнего межсезонья
13:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Дзюба – просто красавчик, с такой игрой можно замахнуться на сборную»
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» переживает кризис – Тихонов
12:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис отреагировал на информацию о назначении в сборную Кыргызстана
12:52 · Россия. Премьер-лига
Нобоа высказался о Бердыеве
12:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» принял решение по Ионову
Все новости
Рекомендуем