Арустамян намекнул на то, что «Динамо» может пригласить Черчесова

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян считает, что московское «Динамо» уже подыскивает замену Славише Йокановичу и одним из вариантов мог бы быть Станислав Черчесов, ныне тренирующий венгерский «Ференцварош». В последнее время «Динамо» заметно сдало - так, в предыдущем туре российского чемпионата клуб безропотно уступил «Сочи».

- По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже. И я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю, - поведал Арустамян в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что Черчесов тренировал московский клуб в прошлом, в сезоне 2014/2015.