Аршавин считает, что Тюкавин заслуживал стать лучшим игроком марта

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин заслуживал звания лучшего игрока РПЛ по итогам марта.

Напомним, что в конечном итоге игроком месяца стал нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, забивший четыре гола в трёх проведённых матчах. Также на эту награду претендовали Фёдор Чалов (ЦСКА), Дмитрий Воробьёв («Оренбург») и Максим Глушенков («Локомотив»).

«Тюкавин отвоевал место основного нападающего. Как стал получать время, начал забивать. Он здорово выглядит, даже в проигранном матче с «Краснодаром» забил и имел ещё два шанса», — цитирует Аршавина официальный сайт лиги.

В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 19 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.