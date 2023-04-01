Динамо - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В первом матче 21-го тура РПЛ встретятся «Динамо» и «Сочи». В прошлом сезоне коллективы вели борьбу за второе место, сейчас же с новыми наставниками никак не выйдут на недавний уровень. И если у столичной команды всё более-менее стабильно, а также в памяти кубковая победа над «Зенитом», то у соперника Курбан Бердыев не смог сходу выстроить игру, что обернулось двумя разгромами подряд от «Оренбурга» и «Факела».

Как сложится встреча, смотрим в 14:00 на «Матч ТВ», Arena Sport 2 Premium BiH, Arena Sport 9 Croatia и Arena Sport 2 Serbia. Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.