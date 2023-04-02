В протоколе матча «Динамо» - «Сочи» допущена ошибка

В субботу в Премьер-лиге России проходил матч между «Динамо» и «Сочи». Если отталкиваться от протокольных данных на сайте РПЛ, то московская команда использовала четыре слота для замен вместо трёх положенных (54-я, 70-я, 71-я и 79-я минуты). При этом замены на 70-й и 71-й минутах должны быть записаны в один слот, ведь они проходили вместе.

Вероятно, ошибку при записи допустил резервный рефери Игорь Панин. Об этом рассказывает журналист «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

Напомним, что «Сочи» обыграл «Динамо» на выезде со счётом 2:0. Результат удивил, ведь два предыдущих матча сочинцы крупно проиграли.