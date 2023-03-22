Точилин: «Хайкин уже заявил о себе в Европе»

Российский тренер Александр Точилин отметил, что голкипер Никита Хайкин, недавно вернувшийся в «Будё-Глимт», уже заявил о себе на просторах Европы и может перейти в будущем в более статусный клуб.

«Он вернулся к варианту, при котором будет получать больше игровой практики. Все задатки для перехода в топ-клуб у него уже есть», - цитирует Точилина портал «РБ Спорт».

Напомним, что прошедшей зимой Хайкин стал игроком «Бристоль Сити» из английского Чемпионшипа, однако за основную команду этого клуба ему сыграть так и не удалось.

«Видимо, какие‑то свои моменты, о которых Хайкин сам лучше ответит», - добавил Точилин.