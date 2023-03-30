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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Тюкавин – это будущее «Динамо»

30 Марта 2023 • 13:18 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о нападающем «бело-голубых» Константине Тюкавине.

Специалист считает, что у 20-летнего форварда есть всё, чтобы в будущем стать ведущим игроком московского клуба.

«Думаю, что Тюкавин – это будущее «Динамо», ему нужно сейчас играть и постепенно становиться лидером команды. Костя – воспитанник, это другое отношение к тебе, это многое значит», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, Тюкавин был номинирован на звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта, однако в итоге эту награду выиграл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Константин Тюкавин
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