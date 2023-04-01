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В «Динамо» рассказали о сроках возвращения Смолова

01 Апреля 2023 • 16:49 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Сочи
окончен

Нападающий Фёдор Смолов пропустил последние матчи «Динамо». Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора московского клуба, высказался о сроках восстановления футболиста.

«У Смолова повреждение, ожидаем его в ближайших матчах. Возможно, он примет участие в игре с «Акроном». Готовится к игре со «Спартаком», - сказал Пивоваров журналистам.

33-летний Фёдор Смолов в сезоне 2022/2023 провёл 23 матча, в которых забил девять голов.

Кубковый матч против «Акрона» «Динамо» проведёт уже во вторник, 4 апреля. Что касается матча Премьер-лиги против «Спартака», то дерби запланировано на субботу, 8 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Павел Пивоваров
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