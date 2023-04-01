Бердыев после победы объяснил прошлые крупные поражения

В субботу «Сочи» добился гостевой победы над «Динамо» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Премьер-лиги. Сочинцы прервали неудачную серию – предыдущие игры против «Оренбурга» и «Факела» они проиграли с результатами 0:4 и 0:3 соответственно. Рулевой «Сочи» Курбан Бердыев после субботней победы вспомнил прошлые неудачи.

«Если брать первый матч, который мы проиграли 0:4, то там в первом тайме мы имели очень много моментов, реализуй хотя бы один из них, всё сложилось бы по-другому. Дальше уже пошла авантюра, ребята хотели отыграться. В Воронеже мы проиграли почти всё – единоборства и так далее. Отсутствие Кристиана Нобоа и Вани Дркушича для нашей команды сказывается. Сегодня они были и достойно сыграли», - сказал Бердыев, чьи слова приведены на официальном сайте «Сочи».

На текущий момент «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Премьер-лиги Курбана Бердыева проведёт в воскресенье, 9 апреля. В этот день сочинцы будут принимать «Крылья Советов». Игра стартует в 14:00 по московскому времени.