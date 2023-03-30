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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин назвал Кокорина лучшим нападающим в истории РПЛ

30 Марта 2023 • 10:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим нападающим в истории РПЛ.

По словам 20-летнего футболиста, те люди, которые считают, что он выбрал для себя не того кумира, судят о Кокорине по его поступкам за пределами футбольного поля.

«Кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это. Есть чему поучиться», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, Кокорин является воспитанником «Локомотива», однако за первую команду «железнодорожников» он не провёл ни одного официального матча. Карьеру на взрослом уровне именитый нападающий начинал в «Динамо». Также он выступал за «Зенит», «Спартак» и «Сочи». С начала 2021 года права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды.  

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл в футболке кипрского клуба 23 игры, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Александр Кокорин Константин Тюкавин
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