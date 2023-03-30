Тюкавин: «Говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Тут сиди!»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слухи о возможном переходе своего одноклубника Арсена Захаряна в «Челси».

По словам 20-летнего форварда, в стане «бело-голубых» все с юмором восприняли новость о потенциальном переезде Захаряна в Лондон. Тюкавин считает, что у его партнёра по команде ещё есть все шансы заиграть в Англии.

«Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!» На самом деле верю, что всё могло получиться», — цитирует Тюкавина Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 27 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 15 миллионов евро.