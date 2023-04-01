Силкин - о матче «Динамо» - «Сочи»: «Ожидать можно чего угодно:

Известный в прошлом главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поединке, который станет одним из первых в 21 туре РПЛ. А именно о московском матче «Динамо» и «Сочи», который состоится уже через несколько часов.

«Ждать от игры этих команд можно чего угодно, но преимущество будет у тех, кто подойдёт к игре в большей концентрацией», - сказал Силкин «Чемпионату», напомнив, что последняя игра этих команд в Москве завершилась разгромным поражением динамовцев – 1:5.

Сочинцы, напомним, за два последних тура Премьер-лиги дважды уступили разгромно командам не из первой пятёрки турнирной таблицы – «Оренбургу» дома (0:4) и «Факелу» на выезде – 0:3. А «бело-голубые» обыграли «Урал» в гостях - 1:0.

Портал Liveresult проведёт текстовую трансляцию грядущего матча.