Сиссако — о том, почему он не вышел в матче с «Динамо»: «Это не означает, что Бердыев не верит в меня»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Футболист заявил, что в команде все очень рады этой победе, а также поделился мнением о том, почему он не появился на поле в прошедшей встрече.

«Это решение тренера, которое не означает, что он не верит в меня. Курбан Бердыев верит в каждого игрока — все футболисты, если это необходимо, будут использовать свои шансы», — цитирует Сиссако Sport24.

Напомним, 22-летний малиец перешёл в «Сочи» в сентябре прошлого года. За южан защитник успел провести 12 матчей и забить один гол. Ранее он выступал за вторую команду «ПСЖ» и бельгийский «Стандард».