Гранат: «Если сборные России и Китая договорятся о встрече, будет увлекательный матч»

Бывший российский футболист Владимир Гранат оценил возможный контрольный матч между сборными России и Китая. О том, что игра между командами может состояться, заявил недавно глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

«В Европе пока что с нами играть не желают, а значит, нужно из этой ситуации выбираться. Команда Китая — это очень интересная сборная. И если стороны смогут договориться, то нас ждёт увлекательный матч», - цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что совсем недавно россияне провели первые контрольные игры 2023 года. 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командой Ирана (1:1) в Тегеране, а 26 марта в Питере обыграли сборную Ирака – 2:0.